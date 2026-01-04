Компания из Башкирии отправила горох в Египет

ООО «АгроГрант» отгрузило первую партию гороха в Египет объемом 50 тонн. Как сообщила пресс-служба правительства республики, компания достигла результата благодаря реализации экспортной стратегии и содействию министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики. В ходе межрегиональной бизнес-миссии в Новосибирске был организован B2B-диалог с представителями египетской компании Morshy for Import and Export Co. После встречи был заключен контракт, что позволило отправить первую партию гороха, отметили в кабмине.

Олег Вахитов