Цены венчаются рекордами

Главные свадебные тренды 2026-го и во сколько они обойдутся

Свадьбы подорожают на 20% в 2026 году. Такую оценку дали опрошенные “Ъ FM” представители ивент-индустрии и эксперты. Как отмечают организаторы, средний бюджет свадьбы в 2026-м превысит 2 млн руб. А чтобы отыграть свадьбу качественно, потребуется около 5 млн руб. При этом пары больше не стремятся приглашать как можно больше гостей, выбирают кастомизацию, минимализм и активно пользуются искусственным интеллектом. Эти и другие тренды ивент-индустрии изучила Анна Кулецкая.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свадьба пела, плясала, и крылья несли ее куда-то вдаль… Несмотря на то, что мир моды с головой погружается в ретро, к торжествам такой подход не применим. Платья с кольцами, куклы на машинах, обилие блесток и кричащие церемонии давно канули в лету, уступив место тихой искренности, отмечает основатель ивент-агентства «Белый Шоколад» Тереза Бородина:

«Офлайн-мероприятия стали для многих людей роскошью. Роскошь стоит дорого. Конечно, цены будут выше. В среднем хорошая свадьба будет обходиться в 5–6 млн. руб. Я бы отметила одним из трендов появление новых специальностей в свадебной индустрии: арт-директоры, эстетисты, имиджмейкеры, чтобы отразить характер пары и суть их отношений в образах, а такие люди, как режиссеры и контент-мейкеры, — это уже базовый минимум. Кастомизация сейчас идет намного глубже и сложнее, для нее нужен отдельный бюджет».

Что касается модной цветовой палитры, то здесь мнения аналитиков расходятся. Pantone выбирает белый, назвав «Облачного танцора» цветом года. Соцсеть Pinterest в списке трендов на 2026-й представила в том числе «ледяной синий» и образы, которые отсылают к снежным королевам и холодным красавицам. Но некоторые дизайнеры уверены, что в моде все яркое и насыщенное: терракотовый, сапфировый и винный. А маленькие свадьбы перестают считаться эконом-сегментом, говорит гендиректор Leybman Wedding Евгения Лейбман: «Эта тенденция началась после пандемии. Все идет к уменьшению количества приглашенных гостей, но не сокращению бюджета. Реже можно встретить дальних родственников, коллег.

Средняя московская свадьба — это 30, максимум 50 человек. Индивидуальный подход к каждому гостю позволяет сделать свадьбу персонализированной: подготовить подарки, какие-то интерактивы. Сейчас много используется современных технологий, искусственный интеллект помогает. Сейчас уходят от искусственных цветов: это не будут выброшенные деньги, когда после свадьбы у пары 20 букетов, которые они не знают, куда деть. При этом хлебосольность — главный критерий российской свадьбы».

Бальные залы и украшенные громоздкими арками рестораны тоже не найдут места в сердцах брачующихся. Вместо них — пространства, которые трогают душу: галереи, лофты или пышные сады. Гастрожурналист Аня Батурина изучила список модных локаций Москвы, в которых можно отпраздновать и свадьбы, и любые другие семейные торжества: «Клубы и большие рестораны немного приелись и выглядят слишком банально. Конечно, все зависит от тематики и стиля праздника, но точно стоит бронировать заранее Seneshal в Солнечногорске. Это бутик-отель на берегу озера Сенеж, построенный на манер французского шале.

В ресторане Modus должна достроиться масштабная двухэтажная веранда. Она скорее похожа на отдельный дом. На территории кластера "Рассвет" открываются новые и новые заведения. Например, Mur от создателей Soma. Там же находится легендарный ресторан "За Крышей". Это место точно будет популярным в 2026 году. Красивые мероприятия в 2025 году проводили в усадьбе XIX века Доме Вишневских: ужины, лекции, джаз, аукционы коллекционеров, банные вечера. Соцсети усадьбы вдохновляют на идеи для вечеринок и на будущий год».

В прошлом году во многих странах начал свое развитие и обратный тренд — яркие вечеринки на случай развода. На divorce party бывшие сжигают совместные фотографии или свадебные наряды, закапывают кольца в символических гробиках и громко отмечают начало нового этапа своей жизни. Правда, пока эта тенденция прочно укрепилась только в западных странах, но и в русскоязычном сегменте интернета можно найти предложения от ряда агентств, которые помогут торжественно организовать расставание. А продавцы на маркетплейсах предлагают тематические товары. Например, гирлянды «just divorced», «первый муж всегда комом» или «вечеринка в честь свободы».

Анна Кулецкая

