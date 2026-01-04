В Башкирии из-за непогоды закрыто движение по 16 автотрассам

Управление дорожного хозяйства Башкирии сообщило об ограничении движения грузового и пассажирского транспорта по автодорогам в республике из-за непогоды.

Запрет касается автодорог:

— Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы в Белебеевском, Туймазинском, Шаранском, Бакалинском районах.

— М-5 -Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки в Чишминском, Давлекановском, Альшеевском, Миякинском районах.

— Октябрьский-Ермекеево в Туймазинском и Ермекеевском районах.

— Аксеново-Аксаково-Белебей в Альшеевском, Бижбулякском районах.

— Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы в Кушнаренковском, Чекмагушевском, Бакалинском районах.

— Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли в Буздякском, Благоварском, Чекмагушевском, Дюртюлинском районах.

— Белебей-Приютово в Белебеевском районе.

— Белебей-Ермекеево-Приютово в Белебеевском, Ермекеевском районах.

— Дюртюли-Нефтекамск.

— Нефтекамск-Янаул.

— Уфа-Бирск-Янаул.

— Дюртюли-Бураево.

— Бураево-Старобалтачево-Куеда

— Бирск-Тастуба-Сатка (с 0 км по 254 км, Бирский, Мишкинский, Караидельский, Дуванский районы)

— Янаул-Верхние Татышлы

— Западный обход Уфы на участке Подымалово-Николаевка

Олег Вахитов