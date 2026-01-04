Два человека пострадали в пожаре в садовом товариществе под Уфой

Сегодня ночью в садовом товариществе «Озерки» Уфимского района загорелся одноэтажный дом и баня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Сотрудники МЧС и муниципальной пожарной охраны с трудом добрались до места возгорания через узкие проезды.

Во время тушения обнаружили погибшую 64-летнюю женщину, а также 67-летнего мужчину, который получил ожоги готовы, шеи и туловища. Его госпитализировали в уфимский ожоговый центр.

