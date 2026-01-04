В Нигерии вооруженные люди напали на деревню и убили не меньше 30 человек

Вооруженные люди напали на деревню Касуван-Даджи в Нигере, убили по меньшей мере 30 жителей и похитили несколько человек. Об этом сообщила местная полиция, передает телеканал ABC News.

Нападение произошло вечером 3 января. Вооруженные люди ворвались в деревню и открыли огонь по жителям, а затем подожгли местный рынок и несколько домов, сообщила полиция штата Нигер.

Двое жителей деревни сообщили, что погибли 37 человек. По их словам, число может быть намного выше, поскольку некоторые люди на данный момент считаются пропавшими без вести.

Отец Стивен Кабират, пресс-секретарь католической церкви епархии Контагора, заявил, что нападавшие убили более 40 человек. По его словам, среди похищенных были дети.

Местный житель сообщил, что вооруженные люди скрывались в окрестных населенных пунктах примерно за неделю до нападения. Выжившие боятся идти за телами погибших, рассказал он. «Тела лежат там (в деревне Касуван-Даджи.— “Ъ”). Если мы не видим там охраны, как мы можем туда пойти?», — сказал житель деревни.

По данным полиции, нападавшие прибыли из национального лесного парка в районе Кабе. ABC News отмечает, что это указывает на типичную ситуацию, когда заброшенные обширные лесные массивы служат укрытиями для вооруженных банд.