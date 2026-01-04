В Астраханской области повысят минимальный взнос на капремонт
Правительство Астраханской области утвердило тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) на 2026 год. Минимальный размер ежемесячного взноса будет повышен.
Фото: Нина Шевченко
В домах, оборудованных лифтами, плата увеличится с 15 до 17 руб. за кв. м общей площади квартиры, что составляет индексацию на 13,3%. Для жильцов домов без лифтов взнос вырастет с 13,5 до 15,5 руб. за кв. м (повышение на 14,8%). Новые тарифы будут действовать в течение всего 2026 года.
Отдельные категории граждан имеют право на компенсацию расходов на капремонт. Речь идет о неработающих собственниках жилья в возрасте 70 и 80 лет, проживающих одни или в семьях, состоящих исключительно из пенсионеров и инвалидов I и II групп.
Размер компенсации рассчитывается исходя из минимального взноса и социальной нормы площади жилья (33 «квадратов» для одинокого человека, 21 кв. м на каждого члена семьи из двух человек и 18 кв. м — для семей из трех и более человек). Для граждан 70 лет компенсируется 50% от уплаченной суммы, а для достигших 80 лет — 100%.