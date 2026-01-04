Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самарской области столкнулись три большегруза, есть погибший

Смертельное ДТП произошло в Самарской области днем в воскресенье, 4 января. Происшествие случилось в 12:40 (MSK+1) в Красноярском районе на 3 км автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации полиции, водитель грузового автомобиля Mercedes с полуприцепом Schmitz ехал из Кинеля в Тольятти, потерял управление, транспорт занесло, и он развернулся на проезжей части.

Следом за ним в попутном направлении двигался другой Mercedes с полуприцепом, который столкнулся с развернутым большегрузом. После этого ехавший со стороны Тольятти автомобиль MAN с полуприцепом Kgel врезался в один из грузовиков на дороге.

В результате аварии погиб водитель грузовика MAN. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

