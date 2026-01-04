Ботсвана планирует скорое открытие посольства в Москве

Вскоре Ботсвана планирует открыть посольство в Москве, сейчас уже предпринимаются необходимые шаги. Об этом сообщил министр иностранных дел Ботсваны Феньо Бутале.

«Да, мы действительно с воодушевлением относимся к этому стратегическому шагу, который собираемся сделать, — открытию посольства в Москве, прежде всего потому, что у нас на протяжении долгого времени существуют отличные отношения с Москвой»,— сказал ТАСС господин Бутале.

Открытие посольства в Москве предполагает соответствующую подготовку и выделение ресурсов на эти цели, отметил глава МИД. По его словам, обсуждения по этому поводу уже были, и Ботсвана надеется на скорейшее открытие посольства.