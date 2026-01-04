В Саратовской области нашли 102 неучтенных мусорных контейнера

Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в сфере учета твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Советского района области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Саратовской области 102 мусорных бака оказались неучтенными

Фото: t.me / dunaeves В Саратовской области 102 мусорных бака оказались неучтенными

Как сообщили в прокуратуре, сведения о 102 контейнерах для сбора ТКО не были внесены в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). Это является нарушением законодательства, отметили в ведомстве.

По итогам проверки природоохранный прокурор внес представление главе местной администрации с требованием устранить нарушения. В результате, как отмечается в релизе, органы местного самоуправления приняли меры и внесли достоверные данные о контейнерах в государственную систему.

Нина Шевченко