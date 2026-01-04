Жителей дома в Первоуральске начали отселять в ПВР после взрыва газа

Жителей дома в Первоуральске, где произошел взрыв газа, разместят в пункте временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. Ведомство начало проверку.

Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Взрыв произошел в четырехэтажном доме по ул. Ильича, в квартире 54-летней женщины на третьем этаже. Она пострадала и была госпитализирована с ожогами средней степени тяжести. Еще двоих жителей осмотрели медики, но им помощь в больнице не потребовалась.

После взрыва огонь распространился на три квартиры. Открытое возгорание потушили на площади 35 кв. м. По данным департамента информационной политики Свердловской области, сейчас на месте работают 52 человека и 17 единиц техники.

«Рассматриваются различные версии произошедшего. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы»,— уточнили в прокуратуре.

Глава Свердловской области Денис Паслер поручил оперативным службам ликвидировать последствия и оказать необходимую помощь пострадавшим, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Эксперты оценят, насколько устойчивым остается дом. Прокуратура проверит, нарушены ли права жильцов дома. На место выезжал прокурор Первоуральска Алексей Морозов.

Анна Капустина