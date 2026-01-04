В Саратовской области постепенно возобновляют междугородние автобусные маршруты

В Саратовской области начато поэтапное восстановление автобусного сообщения после снятия ограничений. В движение возвращаются маршруты в направлении Балакова, Балтая, Камышина, Пятигорска, а также ряд пригородных линий, включая маршруты в Гагаринский и Татищевский районы и до аэропорта «Гагарин», сообщили в региональном минтрансе.

Восстановление осуществляется постепенно, с учетом подтверждения безопасности автомобильных дорог. Ведомство подчеркнуло, что профильные и экстренные службы продолжают находиться в режиме готовности и поддерживают постоянную связь.

Пассажирам рекомендуется учитывать возможные изменения в расписании и следить за актуальной информацией через официальные источники. Для получения справок доступна горячая линия Министерства транспорта: 8 (8452) 240-240.

Нина Шевченко