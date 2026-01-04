Умер глава совета организаций российских соотечественников Грузии Свентицкий

Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии, основатель международного культурно-просветительского союза «Русский клуб» Николай Свентицкий скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии, основатель международного культурно-просветительского союза «Русский клуб» Николай Свентицкий

Фото: Русский клуб Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии, основатель международного культурно-просветительского союза «Русский клуб» Николай Свентицкий

Фото: Русский клуб

Николай Свентицкий умер в результате сердечного приступа. Панихида состоится 4 и 5 января в храме Иверской иконы Пресвятой Богородицы на горе Махата в Тбилиси. Похороны Свентицкого пройдут в Пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии на горе Махата, говорится в сообщении «Русского клуба».

Николай Свентицкий — заслуженный деятель искусств и заслуженный артист России. Свентицкий занимал пост директора Тбилисского государственного русского драматического театра имени А. С. Грибоедова. В 2003 году основал и возглавил международный культурно-просветительский союз «Русский клуб». С 2016 года занимал должность председателя Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии.