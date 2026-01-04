На Режевском тракте случилось массовое ДТП с тремя машинами, движение затруднено

На 69 км дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошла массовая авария с тремя автомобилями, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции. Двоих участников аварии пока осматривают медики, о других пострадавших не сообщается.

Столкнулись три автомобиля: Nissan Almera, Skoda Fabia и «Газель». Авария случилась около 15 часов. Обстоятельства пока выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Движение из-за аварии затруднено. В ГИБДД рекомендовали выбирать пути объезда и водить аккуратно.