Вице-канцлер ФРГ назвал «очень сомнительной» операцию США в Венесуэле

Вице-канцлер ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль назвал действия США в Венесуэле «очень сомнительными» и призвал к соблюдению международного права. Об этом сообщило агентство DPA.

Вице-канцлер ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль

Фото: Axel Schmidt / Reuters Вице-канцлер ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Господин Клингбайль подчеркнул, что, несмотря на то, что Николас Мадуро возглавлял авторитарный режим, это не может служить оправданием для пренебрежения международным правом. «Международное право необходимо соблюдать. Это касается и действий США», — заявил политик (цитата по ТАСС).

Клингбайль добавил, что важно предотвратить дальнейшую эскалацию и «найти путь к мирному переходу к демократии в Венесуэле». Он отметил, что венесуэльцы сами должны определять свое будущее.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что правовая оценка операции США потребует времени, а в стране не должно возникнуть политической нестабильности. Переход к легитимному правительству должен быть обеспечен на основе выборов.

Вчера США нанесли серию ударов по Каракасу и захватили президента Николаса Мадуро с супругой. Их вывезли из страны и переправили в США. Там венесуэльского лидера с женой обвинили в сговоре с целью наркотерроризма.