Волгоград и китайский курорт планируют наладить прямое авиасообщение

Из Волгограда могут запустить прямые авиарейсы на китайский остров Хайнань, где находится курорт Санья. Об этом, как передает телеканал «Россия 1», заявил заместитель директора управления по развитию туризма Саньи Чжан Хао.

Фото: Нина Шевченко Из Волгограда хотят запустить прямой рейс в Санью

Курорт, который уже связан прямыми рейсами с 10 российскими городами по 11 маршрутам, намерен активно развивать это направление и после 2026 года. «В планах — запуск рейсов из Саньи в Тюмень, Иркутск, Пермь, Челябинск и Волгоград», — уточнил чиновник.

Детали будущего маршрута — сроки открытия, авиакомпания-перевозчик и тип воздушных судов — пока не разглашаются.

Сейчас международная маршрутная сеть волгоградского аэропорта включает регулярные рейсы в Ереван (с апреля по октябрь), Минск (чартеры «Белавии») и Дубай (авиакомпания Flydubai). Сезонные чартерные программы выполняются также в египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Прямой рейс в Санью, если планы реализуются, станет первым регулярным направлением в Юго-Восточную Азию для Волгограда.

