В Перми возбуждено дело о хулиганстве после дорожного конфликта
В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий мужчины. Как сообщает телеграм-канал управления, расследованием по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство) занимается следственный отдел по Свердловскому району Перми. По версии силовиков, в результате конфликта на дороге злоумышленник нанес побои женщине, а также ее супругу. Кроме того, мужчина повредил автомобиль потерпевших. Дело возбуждено по указанию руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина.
Следователем производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.