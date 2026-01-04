В Перми возбуждено дело о хулиганстве после дорожного конфликта

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий мужчины. Как сообщает телеграм-канал управления, расследованием по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство) занимается следственный отдел по Свердловскому району Перми. По версии силовиков, в результате конфликта на дороге злоумышленник нанес побои женщине, а также ее супругу. Кроме того, мужчина повредил автомобиль потерпевших. Дело возбуждено по указанию руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Следователем производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.