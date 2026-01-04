Премьер Удмуртии: дорожные службы работают в усиленном режиме

230 спецмашин вывели на уборку региональных дорог в Удмуртии, 26 из них чистят отрезок федеральной трассы. Об этом в Telegram сообщил председатель правительства республики Роман Ефимов. Еще 118 единиц техники работают в Ижевске.

Фото: Роман Ефимов

«В республике непогода. Ее пик с сильными порывами ветра ждем сегодня с 16:00 до 17:00. Потом метель уйдет в сторону Перми. Дорожные службы работают в усиленном режиме»,— написал он.

Премьер добавил, что техника сейчас курсирует «по кругу», не уезжая на базу на дозаправку. Особое внимание уделено опасным участкам — подъемам в гору. Усилены работы на отрезке Воткинск—Кельчино—граница Пермского края.

Водителей просят воздержаться от поездок, находящихся в дороге — увеличить дистанцию и снизить скорость.