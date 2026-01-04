На севере Астраханской области произошло 4 коммунальные аварии с начала года

Коммунальные службы устраняют последствия аварий на сетях в Ахтубинске Астраханской области. Об этом сообщили в городской администрации.

В Ахтубинске с начала 2026 года произошло четыре коммунальные аварии

Фото: Нина Шевченко В Ахтубинске с начала 2026 года произошло четыре коммунальные аварии

Фото: Нина Шевченко

За первые четыре дня 2026 года в Ахтубинске произошло четыре аварии на сетях тепло- и водоснабжения. Сейчас коммуникации уже отремонтированы. Работы проводили на перекрестке улиц Ким и Розы Люксембург. По этой причине на участке по ул. Герцена временно не было воды.

Также ремонт коснулся сетей на ул. Куприна, 1 и ул. Южной. В администрации Ахтубинска уточнили, что коммунальщики мониторят ситуацию в городе круглосуточно.

Нина Шевченко