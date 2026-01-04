С начала нового года санавиация Прикамья эвакуировала тринадцать человек

За первые четыре дня 2026 года пермская служба санитарной авиации выполнила 16 вызовов, из них два вылета на вертолете. Как сообщает министерство здравоохранения Пермского края, было эвакуировано 13 пациентов, два человека были прооперированы на месте, одному была проведена очная консультация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Первый вылет пилоты и медики совершили 1 января текущего года. Они экстренно эвакуировали из Кудымкара и Чернушки мужчину и двух женщин, у которых произошел острый инфаркт миокарда. Все больные были доставлены в медицинские учреждения краевой столицы.

Служба санитарной авиации использует в своей работе автомобильный транспорт, а также вертолет Ми-8МТВ. Осенью прошлого года электронный аукцион на оказание услуг по авиаперевозке врачей и пациентов выиграло АО «Национальная служба санитарной авиации» (Санкт-Петербург).