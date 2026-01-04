Смольный выплатит по 150 тыс. и 200 тыс. рублей педагогам лауреатов школьных олимпиад

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городской администрации о выплате премий педагогам-наставникам, подготовившим победителей и призеров школьных олимпиад в 2025 году. Размер выплат составит 150 тыс. и 200 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно документу, два преподавателя, чьи воспитанники стали победителями и призерами международных олимпиад, получат по 200 тыс. рублей. Кроме того, по 150 тыс. рублей выплатят 220 учителям, подготовившим победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

Артемий Чулков