Температура воздуха в Екатеринбурге поднимется до -4 градусов

В Екатеринбурге температура воздуха 5 января поднимется до -4 градусов. Это следует из прогноза Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

«Гребень антициклона, обусловивший в регионе достаточно холодную ночь, отступит на восток, и на Среднем Урале ощутимо потеплеет: сюда с юго-запада распространяется более теплая воздушная масса»,— говорится в сообщении.

6 января ожидается температура -6 градусов. В период с 7 по 10 января температура воздуха будет держаться на уровне -7-9 градусов. 11 января ожидается похолодание до -12 градусов.

По данным уральского Гидрометцентра, 5-6 января ожидается небольшой снег по ночам. 7 января — без существенных осадков. 8 января прогнозируют снегопад.

Анна Капустина