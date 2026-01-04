«Модули ИИ проверяют законопроекты на противоречия с Конституцией»

Для автоматизации законодательной деятельности Госдумы разработана система «Электронный парламент». В нее интегрированы элементы искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики больших данных. Система проверяет законопроекты на коллизии с действующим законодательством и распределяет их по комитетам, фильтрует обращения граждан. Платформа — часть стратегии по развитию суверенного ИИ. О нейросетях и технологиях нижней палаты, разработке законодательной базы для регулирования отношений между ИИ, роботами и людьми рассказал депутат Госдумы от республики Олег Гарин специально для проекта «ГОДные итоги. Технологии» от «Ъ-Удмуртия».

— Какую самую значимую технологию или инновацию вы внедрили в 2025 году?

— Самое заметное технологическое явление последнего времени — конечно, искусственный интеллект и его очень активное внедрение почти во все сферы нашей жизни. Президент Владимир Владимирович Путин назвал развитие российского ИИ вопросом «государственного, технологического и ценностного суверенитета». Он подчеркивал, что Россия должна развивать свой суверенный искусственный интеллект, основанный на национальных алгоритмах и законах.

Кстати, в работе над подготовкой Прямой линии президента принимала участие нейросеть GigaChat, созданная специалистами Сбера. Она помогает отрабатывать обращения граждан. ИИ-помощнику требуется примерно семь секунд, чтобы зафиксировать пол, возраст, ключевые темы и вернуть обращение в общую базу. Операторы используют эти данные при дальнейшей обработке. В этом году GigaChat разбирает несколько проблем в одном сообщении — если заявитель перечисляет их подряд.

— Какой самый технологичный проект вы запустили или помогли реализовать в 2025 году?

— Используется ли ИИ в работе депутата? Да, безусловно. Для автоматизации и цифровизации законодательной деятельности Госдумы разработана комплексная информационная платформа «Электронный парламент». Она постоянно модернизируется с учетом новых технологий, включая элементы искусственного интеллекта и аналитики больших данных. Система регистрирует и ведет законопроекты, автоматически распределяет их по комитетам. Интегрированные модули ИИ проверяют законопроекты на противоречия с Конституцией РФ, коллизии с действующим законодательством, дублирование норм.

Более 1,5 млн обращений в год обрабатываются с помощью ИИ-фильтрации и автоматического направления в нужные структуры. Проводится анализ СМИ, соцсетей и региональных обращений — и есть еще десятки полезных функций, которые выполняет система. В 2025 году были запущены новая версия ИИ-анализатора на базе отечественных моделей, платформа для общественного обсуждения законопроектов, блокчейн-реестр голосований.

Система «Электронный парламент» позволяет сделать законотворчество более оперативным, качественным и прозрачным. Но окончательное решение всегда принимает человек — депутат.

Искусственный интеллект — это инструмент, который помогает анализировать большие объемы законодательных инициатив, общественных обращений и экспертных заключений. Но принятие решений остается за депутатом — за человеком, который несет ответственность перед избирателями.

— Какие высокотехнологичные подходы вы планируете внедрить в 2026 году?

— В 2025 году президент поручил правительству и главам регионов сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта на уровне всей страны, а также в разрезе отдельных отраслей и субъектов.

Масштабные задачи в этой связи стоят и перед Госдумой: предстоит очень объемная и сложная работа по разработке законодательной базы для регулирования всех аспектов применения ИИ, взаимоотношений роботов и людей. Передовые технологии — это не только новые возможности, но и новые вызовы, и мы должны обеспечить безопасность наших граждан и государства в целом.

В 2026 году желаю всем достижения поставленных целей — в том числе, конечно, с использованием возможностей, которые открывают современные технологии. Но при этом давайте не забывать, что именно на нас, на людях, лежит ответственность за будущее страны, за будущее планеты. Счастья, здоровья, удачи, друзья!

