На трассе в Татарстане от границы с Удмуртией ввели ограничения для грузовиков

С 10:30 мск введены временные ограничения для грузовых автомобилей и автобусов на участках трасс в Татарстане, в том числе от границы с Удмуртией. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Участки, попавшие под ограничение:

ФАД М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань: км 735+683 по км 856+916 и км 988+122 по км 1068+200.

Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к городу Ижевск, к М-12 «Восток»: с км 397+364 по км 426+343.

М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань, подъезд к городу Киров: с км 15+760 по км 127+190.

А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автодорога М-7 «Волга»: с км 95+566 по км 126+279.

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном: с км 249+000 по км 399+065.

Ориентир — деревня Старая Юмья в Алнашском районе Удмуртии в сторону Елабуги в Татарстане. Ограничения снимут после наступления благоприятных погодных условий. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов.