ИИ преисполнился в развитии

Антропоморфные роботы, умные дома и нейросети, которым уже не нужен человек: крупнейшие компании-разработчики потратят в 2026-м свыше $400 млрд на развитие искусственного интеллекта. Google, Microsoft и другие гиганты в 2025-м вложили суммарно около $350 млрд в борьбу за лидерство в области ИИ. Как пишет Financial Times, инвестиции за год вырастут еще на $50 млрд. В ноябре Google представила новую модель Gemini, которую назвала самой интеллектуальной. А в начале декабря OpenAI выпустила GPT-5.2, с которой пользователям проще выполнять повседневные задачи. К чему приведет эта гонка? И как нейросети изменят жизнь? О главных трендах расскажет Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Борьба продолжится, но возьмет ли кто-то пальму первенства — вопрос остается открытым, считают опрошенные “Ъ FM” эксперты. При этом при выпуске новых моделей компании делают небольшие отсылки к конкурентам. Например, в пресс-релизе о Gemini 3 Google уточнила, что эта серия хорошо понимает запросы и не склонна к лести, а именно в этом обвиняли последние продукты OpenAI. Всего месяц спустя корпорация Сэма Альтмана ответила выходом GPT-5.2 и заявила, что ее семейство ИИ-моделей будет определять будущее. А разработки оправдают стоимость компании в $500 млрд.

Гендиректор компании «А-Я эксперт» Роман Душкин положительно оценил новинку, но признался, что в этом году не ждет от отрасли сильных прорывов: «Модели будут множиться. У нас появилась GPT-5.2, которая выглядит очень круто. Модели будут становиться больше и глубже, будет интеграция всех видов модальности, текст, формулы, исходные коды и так далее будут продолжать расширяться. Хватит ли им данных для обучения, пока не знаю. Большие фундаментальные модели делаются для того, чтобы управлять роботами-андроидами. Андроиды — параллельный тренд, который связан с ИИ и его развитием. Я бы не рекомендовал сильно регулировать эту отрасль, поскольку она развивающаяся, не надо ее давить, надо, наоборот, поощрять».

В 2026-м многим моделям уже не нужны будут запросы человека. Такие автономные агенты смогут сами принимать решения. По оценкам аналитиков, это сократит операционные расходы организаций на 30-50%. И это станет одним из ведущих трендов, говорит директор компании «IT-резерв» Павел Мясоедов: «Все прогнозируют внедрение ИИ-агентов. Это еще более комплексная система, которая может в автономном режиме находиться долгий период времени. Например, у вас есть сотрудник, который каждый день должен кого-то обзвонить, написать какие-то письма, ответить на них, и под агентом подразумевается создание систем, которые все это делают на регулярной основе сами.

Естественно, технология будет проникать и в какие-то физические устройства, например, беспилотный транспорт. В 2026 году искусственный интеллект станет бытовым помощником: мы буквально будем регулировать температуру дома, настраивать кондиционеры, готовить с советами и подсказками со стороны ИИ».

В прошлом году корпорации столкнулись с волной исков. Например, пользователи ChatGPT обвиняли OpenAI в подстрекательстве к суициду. Как писали американские СМИ, четыре человека покончили с собой после общения с чат-ботом, а трое получили психологическую травму. В сторону нейросетей неоднократно звучали упреки и из-за слабой защиты. Например, в начале прошлого года китайская DeepSeek допустила утечку конфиденциальных данных, среди которых были и личные чаты пользователей.

Рынок защиты искусственного интеллекта в России только зарождается, и директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов видит в нем большой потенциал: «Конечно, если мы заглядываем в будущее, например, в 2028–2030 годы, есть футуристическое мнение, что будет только две модели — атакующая и защищающая. А человек будет смотреть, как они между собой сражаются. Мы уже видели случаи, когда большие языковые модели служили инструментом для создания атак, в процессе которых ИИ совершенствовался. Западный вендор оперативно на это отреагировал и заблокировал работу языковой модели. Рынок будет стремительно расти, и специалисты на предприятиях, которые вынуждены защищаться от таких атак, будут востребованы и должны будут понимать, как работает атакующая сторона, какие инструменты она использует».

По оценкам мировых аналитических компаний, в следующем году синтетический контент займет почти 90% интернета. Тексты, картинки, музыка — нейросети притронутся ко всему, значит, возникнет больше риторических вопросов: стоит ли доверять этой информации и останется ли что-то, порожденное интеллектом естественным?

Анна Кулецкая