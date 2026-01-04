В Чистопольском районе в ДТП погибли четыре человека

В Чистопольском районе Татарстана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием не менее десяти автомобилей, включая большегрузы. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

По предварительным данным, сообщение о ДТП на платном участке автодороги «Казань — Альметьевск» (27-й километр участка Шали — Бавлы) поступило 4 января 2026 года в 10:03. В результате происшествия погибли четыре человека, имеются пострадавшие.

Отмечается, что за содержание и уборку снега на данном участке дороги отвечает ООО СНП «Нефтегаз». Работу экстренных и специализированных служб, а также следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует Чистопольский городской прокурор Тимур Дияров.

По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

