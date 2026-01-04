В Троицке двое детей пострадали в дорожной аварии

В Челябинской области при столкновении двух легковых автомобилей пострадали два несовершеннолетних пассажира. Авария произошла вечером 3 января в Троицке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП случилось на 5 км автодороги Троицк — ГРЭС. По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречной машине. В результате произошло столкновение с Kia Optima, которым управляла 33-летняя горожанка.

В аварии пострадали пассажиры автомобилей 14 и 11 лет. Детям назначено амбулаторное лечение. По данным сотрудников ГАИ, на момент столкновения они были пристегнуты ремнями безопасности.