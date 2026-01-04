В Нижнекамском районе в ДТП погибли два человека

В Нижнекамском районе Татарстана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила прокуратура республики.

По предварительной информации, утром 4 января 2026 года около 09:45 на 73-м километре автодороги «Чистополь — Нижнекамск» водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением в условиях неблагоприятной погоды. Машина выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Kia Sorento.

В результате аварии водитель и пассажир «Лады Гранта» получили травмы, от которых скончались.

Анна Кайдалова