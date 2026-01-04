Леонардо Ди Каприо не смог вылететь на фестиваль из-за атаки США на Венесуэлу

Актер Леонардо Ди Каприо не смог лично присутствовать на гала-концерте Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс, где должен был получить премию Desert Palm Achievement Award за роль в фильме «Одна битва за другой». Причиной стало отсутствие авиасообщения, вызванное ситуацией вокруг Венесуэлы.

Актер Леонардо Ди Каприо

Фото: Chris Pizzello / AP Актер Леонардо Ди Каприо

Как сообщили в Variety, Ди Каприо не смог вылететь с острова Сен-Бартелеми из-за закрытия воздушного пространства после начала операции США в Венесуэле. Представитель фестиваля отметил: «Леонардо Ди Каприо не может присоединиться к нам лично из-за неожиданных перебоев в авиасообщении и ограничений воздушного пространства». Он добавил, что фестиваль сожалеет о пропуске актера, но гордится возможностью отметить его вклад в кинематограф.

События в Венесуэле, включая атаки на Каракас и задержание президента Николаса Мадуро и его жены, привели к сбоям в работе авиадиспетчерских служб по всему региону. Международный аэропорт Палм-Спрингс сообщил о приостановке вылетов и задержках рейсов. Президент США Дональд Трамп наблюдал за ходом операции из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.