В Татарстане временно ограничили движение на трассах М-5 и М-7

В Татарстане введены временные ограничения движения для автобусов и грузового транспорта на двух федеральных автодорогах. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики.

Ограничения действуют на участке трассы М-5, проходящем по территории Татарстана, а также на автодороге М-7 «Волга» в направлении от Казани до Набережных Челнов. Решение принято в связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями и будет сохраняться до их улучшения.

Анна Кайдалова