В Переславль-Залесском округе фиксируются нарушения электроснабжения

В Переславль-Залесском округе энергетики устраняют последствия сильного снегопада. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго».

Фото: Пресс-служба филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго»

Перед Новым годом выпавший снег создал высокую нагрузку на деревья, а новый выпадающий снег увеличил количество деревьев, наклонившихся к линиям электропередач.

«Специалисты "Ярэнерго" работают в режиме повышенной готовности и оперативно проводят восстановительные работы. В Переславль-Залесском округе задействовано шесть бригад энергетиков в составе 18 человек, восемь единиц техники. В помощь привлечен персонал из Гаврилов-Ямского округа»,— сообщили в пресс-службе.

«Ярэнерго» мониторит обстановку на территории области и контролирует работу энергообъектов.

Алла Чижова