Более 200 домов в селе Ягул под Ижевском остались без газа

202 дома села Ягул в Завьяловском районе Удмуртии отключены от газоснабжения. Утром 4 января неизвестные перекрыли задвижку высокого давления перед газорегуляторным пунктом. Об этом сообщает пресс-служба ижевского подразделения «Газпрома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Для максимально быстрого возобновления подачи газа необходимо провести опрессовку газопровода и проверку газорегуляторных пунктов, а собственнику газопровода (объект построен частным лицом.— “Ъ-Удмуртия”) произвести оплату»,— рассказал директор компаний «Газпром межрегионгаз Ижевск» и «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин.

Он добавил, что собственник объекта обязан заключить договор техобслуживания «в целях дальнейшей надлежащей эксплуатации газопровода». В данный момент мы обсуждаем этот вопрос с ягульской администрацией»,— добавил директор.

Сейчас ведутся работы по восстановлению подачи газа. По планам компании, голубое топливо вернется в дома потребителей к концу дня.