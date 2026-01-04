Мадуро заключенный

Николас Мадуро находится в следственном изоляторе в Бруклине, сообщает CNN. Он предстанет перед федеральным судом Манхэттена по обвинению в хранении наркотиков и оружия. По данным телеканала, захваченного президента Венесуэлы и его супругу доставили вертолетом в Нью-Йорк в сопровождении правоохранителей, а здание изолятора контролируют сотрудники Минюста. На специальной пресс-конференции, посвященной операции в Венесуэле, Дональд Трамп заявил, что управление страной на время переходного периода возьмут на себя Соединенные Штаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @WhiteHouse Фото: @WhiteHouse

Американский президент рассказал о том, как проходил захват Мадуро и его жены. По его словам, супругов обнаружили в доме, похожем на крепость. Их доставили на корабль, но перед этим они пытались спрятаться в бункере. Для тренировок американские военные построили точную копию дворца Мадуро, уточнил Трамп. На пресс-конференции он добавил, что Венесуэлу теперь ждет «перестройка». Белый дом называет операцию в Венесуэле «Абсолютная решимость». Она прошла в ночь на субботу, 3 января, и продолжалась менее 30 минут, сообщает Associated Press. Соединенные Штаты атаковали несколько объектов на территории республики. Среди них — парламент в Каракасе, аэропорты и военные базы. В ходе операции погибли по меньшей мере 40 человек, это были как мирные жители, так и военные, сообщает New York Times.

Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства. Она была вице-президентом при Мадуро и уже потребовала его освобождения. Трамп, в свою очередь, отметил, что по его плану временно управлять процессом перехода власти в Венесуэле будет группа, в которую входят госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Такую схему смены власти в стране Латинской Америки Вашингтон уже использовал, напоминает американист Павел Дубравский: «Похожий прецедент был с Панамой. Вероятно, схема могла бы выглядеть так: вводится внешнее управление на определенный срок, одновременно назначается дата выборов. Я думаю, что Трамп заинтересован в так называемом марионеточном управляемом правительстве, которое было бы ему выгодно. Я напомню, что одно из ключевых условий, которое он выдвигал для Мадуро, — это, собственно, передача большей части нефтегазовых активов компаний, которые были в свое время национализированы. Поэтому можно предположить, что Трамп поддержал бы такое правительство, которое, по его словам, вернуло бы США то, что он считает их собственностью».

Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес обвиняют в наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде кокаина. Из материалов прокуратуры, в частности, следует, что президент Венесуэлы выдавал дипломатические паспорта наркокурьерам и обеспечивал прикрытие преступникам еще когда занимал пост главы МИД республики.

По данным Fox News, суд над президентом пройдет уже в понедельник, 5 января, политика, скорее всего, ждет пожизненное тюремное заключение, считает управляющий партнер юридической группы «Плотников и партнеры» Илья Плотников: «Обвинения были выдвинуты еще в 2020 году, сейчас они были расширены. Ключевой пункт — это наркотерроризм. Мадуро обвиняют в руководстве картелем, контрабанде наркотиков, незаконном обороте оружия, а также коррупции и отмывании денег, использовании финансовой системы США для легализации преступных доходов. Все эти преступления являются тяжкими. Минимальный срок наказания — от десяти лет заключения до пожизненного.

С юридической точки зрения основной вопрос — это статус Мадуро как главы государства и его потенциальный иммунитет от уголовного преследования в США. Америка не признает Мадуро легитимным президентом Венесуэлы, и американским судом, я могу предположить, он будет рассматриваться как частное лицо, возможно, как лидер преступной группировки, который, соответственно, не обладает дипломатическим иммунитетом. Была похожая ситуация, когда США вторглись в Панаму и арестовали лидера государства генерала Мануэля Норьегу, тогда суд США постановил, что он не обладает иммунитетом как глава государства, так как американцы его таковым не признавали. Я думаю, что примерно такой же сценарий ждет и Николаса Мадуро».

Российский МИД выступил с осуждением операции Вашингтона в Венесуэле и с призывом освободить Николаса Мадуро. Глава ведомства Сергей Лавров уже провел телефонный разговор с Делси Родригес. Министерство иностранных дел КНР заявило, что Китай глубоко потрясен и решительно осуждает действия США в Венесуэле, Пекин также призывает «немедленно освободить Мадуро». С негативной реакцией на события в республике выступили власти Кубы, Мексики, Бразилии, Колумбии, Чили и Франции.

Великобритания, Израиль и Аргентина, наоборот, поддержали операцию США. В Евросоюзе заявили, что Николас Мадуро был нелегитимным президентом. Лауреат Нобелевской премии мира и лидер венесуэльский оппозиции Мария Мачадо сообщила, что у нее есть план и готовность взять власть в стране. Сейчас она находится в Европе. Однако, по словам Трампа, у политика нет задатков лидера и она «просто милая». Одним из главных вопросов остается будущее энергоресурсов Венесуэлы, говорит эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов: «У меня не осталось сомнения, что даже если это было проведено с согласия Мадуро, которого заставили сдаться, это классическая колониальная война. Это оккупация более крупной страной страны более мелкой, которая ничего не может противопоставить. Это даже не дипломатия канонерок.

Безусловно, одним из главных вопросов остается управления Венесуэлой. Очевидно, что Дональд Трамп хочет управлять страной самостоятельно или с помощью ближайших людей: политик вроде Тони Блэра или какой-нибудь бизнес-магнат из ближайшего окружения Трампа будет как бы генерал-губернатором, который будет управлять вверенной ему территорией в интересах Соединенных Штатов Америки. Безусловно, интересна судьба венесуэльской нефти. Понятно, что восстановление не будет быстрым, нефтяной сектор Венесуэлы нуждается в значительных инвестициях и ремонте. Большой вопрос в том, как будут решаться вопросы между наследниками Мадуро, каким-нибудь правительством в изгнании, которое, возможно, будет создано, и демократической администрацией».

После того как Венесуэла осталась без президента, возможны несколько вариантов развития событий. Их описывает американский телеканал CNN. В частности, там не исключают сценария, при котором министр обороны Владимир Падрино Лопез захватит власть военным путем. Еще один возможный путь — дворец Мирафлорес займет оппозиция. Наиболее вероятным президентом в таком случае, по версии CNN, станет Эдмундо Гонсалес Уррутиа, живущий сейчас в изгнании. Его поддерживает Мария Мачадо.

Никита Путятин, Анна Кулецкая, Станислав Крючков