В Верхней Пышме создадут велосипедный спортивно-тренировочный центр

В Верхней Пышме (Свердловская область) планируют создать спортивно-тренировочный центр для велосипедных видов спорта. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Денис Паслер. В центре будут готовиться спортивные сборные команды Российской Федерации.

В 2026 году начнется строительство крытого комплекса с круговой велодорожкой. Длина велотрека достигнет 250 м, а на трибунах будет 500 мест для зрителей.

Помимо этого, в 2026 году планируют завершить модернизацию комплекса «Аист» в Нижнем Тагиле. Он уже является тренировочной базой для сборной команды России. Для увеличения пропускной способности базы там появится дополнительная буксировочная канатная дорога длиной почти 200 м.

Анна Капустина