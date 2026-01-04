Секс на могиле матери обернулся для петербургской треш-блогерши уголовным делом

В Санкт-Петербурге задержали и предъявили обвинения в надругательстве над местом захоронения (п. «а» ч.2 ст. 244 УК РФ) девушке и молодому человеку, сообщили в городском управлении СКР. По информации 78.ru, задержанная — треш-блогерша по имени Юлия, на днях опубликовавшая пост о том, что занялась сексом на могиле, где похоронены ее мать, бабушка и тетя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу Фото: Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу

По версии следствия, фигуранты совершили преступление, будучи пьяными, ночью с 27 на 28 июня текущего года на Сестрорецком кладбище. Задержанные признали вину, уточнили в ведомстве.

Пост с фото и рассказом о случившемся появился в личном канале блогерши несколько дней назад. Позже он был удален, однако запись сохранилась в интернете.

«Мы с Денисом занимались сексом на могиле моей матери... В этой могиле захоронены, получается, вот эта вот Юлия З., моя бабушка и моя мать. То есть мы осквернили сразу трех»,— говорилось в публикации.

По данным издания, обвиняемая ведет маргинальный образ жизни, употребляет алкоголь и наркотики. Кроме того, она работает в массажном салоне, где оказывает интимные услуги.

Артемий Чулков