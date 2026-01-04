Четыре человека погибли в массовом ДТП в Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области в результате столкновения пяти легковых автомобилей и большегруза погибли четыре человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, ДТП случилось на 1042-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в районе поселка Красный Колос. «На 1042-м километре трассы М-4 „Дон“ в районе поселка Красный Колос произошла авария с участием пяти легковых автомобилей и большегруза. По предварительным данным, четыре человека погибли, еще двое пострадали»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по Ростовской области.

Пострадавшие были переданы медикам, обстоятельства аварии уточняются. На месте происшествия работали экстренные службы.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям участников движения и ответственных служб.