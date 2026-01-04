В Самаре два человека погибли на пожаре в жилых домах

Пожар, в котором погибли два человека, произошел в Самаре утром в воскресенье, 4 января. Сообщение о происшествии на улице Молодогвардейской, 12, в Самарском районе города поступило на пульт оперативных служб в 5:05 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Прибывшие подразделения установили, что огонь охватил два деревянных многоквартирных дома и одно административное здание общей площадью 300 кв. м. В07:54 пожар был локализован.

В результате происшествия погибли два человека — мужчина и женщина, личные данные которых устанавливаются. Пострадавших нет, 20 человек самостоятельно покинули одно из горящих зданий.

Огонь тушили 96 человек и 33 единицы техники. Открытое горение было ликвидировано к 8:30. Причины пожара выясняются.

Георгий Портнов