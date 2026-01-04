Свердловские МФЦ за год обработали 1,4 млн запросов

Свердловские МФЦ (многофункциональные центры) обработали за 2025 год 1,4 млн запросов по государственным и муниципальным услугам. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Время ожидания в очереди сократилось на 16%, в МФЦ добавили 22 новые услуги. В их числе — оформление выплат семьям погибших в зоне СВО. С августа можно подать единый запрос на более 20 мер поддержки.

Чаще всего жители Свердловской области по-прежнему нуждаются в услугах по регистрации недвижимости и восстановлении доступа к порталу Госуслуг. В 2025 году на ул. Фрунзе в Екатеринбурге открыли новый офис МФЦ, еще четыре отделения в Свердловской области возобновили работу после ремонта.

Анна Капустина