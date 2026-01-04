В столице Удмуртии увеличили количество техники для уборки улиц в снегопад

В Ижевске увеличили количество техники для уборки улиц из-за снегопада. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

«На улицах города работали 159 машин. Они расчищали магистрали и тротуары. Продолжается вывоз снега с обочин дорог. С начала зимнего сезона на снегоприемный пункт отправили более 164 тыс. куб. м снега»,— написал мэр.

Он добавил, что днем на уборку города вышли 118 единиц техники и более 120 работников ручного труда, в приоритете — обеспечение движения общественного транспорта, расчистка остановок и пешеходных переходов.

«Особое внимание — проездам и проходам к промышленным предприятиям, которые работают в праздничные дни, и больницам»,— отметил градоначальник.

Господин Чистяков порекомендовал жителям оставаться дома, водителям — не планировать в ненастную погоду дальних поездок.

По данным регионального Гидрометцентра, в отдельных районах Удмуртии ожидается сильный снег, метель и ухудшение видимости при осадках. Местами ветер усилится до 17 м/с. На дорогах прогнозируются снежные заносы и накат. Температура воздуха днем — до -3..-8°С.