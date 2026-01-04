Из-за ночного пожара на улице Куйбышева эвакуировали 20 человек

Спасатели эвакуировали 20 человек из-за пожара по адресу: улица Куйбышева, 5 в ночь с 3 на 4 января. Возгорание тушили по повышенному номеру 1БИС, сообщили в городском ГУ МЧС.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 2:30, спустя полчаса был присвоен номер сложности 1БИС. Огонь охватил 100 кв. м в мансарде шестиэтажного жилого дома.

Потушить возгорание удалось к 7:49 силами 23 человек личного состава МЧС и пяти единиц техники. По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал.

Артемий Чулков