И. о. директора нижегородского оперного театра назначен Эдуард Мусаханянц

Эдуард Мусаханянц официально назначен исполняющим обязанности директора Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина.

Как писал «Ъ-Приволжье», на этом посту он сменил Айрата Тухватуллина, занимавшего должность директора театра с февраля 2024 года.

Эдуард Мусаханянц — театральный продюсер, культурный менеджер и педагог. Он окончил Московский государственный университет культуры в 2001 году, а в 2014 году завершил обучение в аспирантуре ГИТИСа на факультете музыкального театра.

Как сообщалось, в конце декабря Эдуард Мусаханянц был назначен заместителем директора нижегородского оперного театра. До этого он 10 лет руководил новыми концертными программами драматического и музыкального искусства в московском театре «Геликон-опера».

Айрат Тухватуллин в начале декабря был назначен директором Новосибирского театра оперы и балета.

Андрей Репин