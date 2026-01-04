В Самарской области четыре ребенка пострадали в ДТП с легковушками во время метели

Авария, в которой пострадали четверо детей, произошла в Самарской области днем в субботу, 3 января. Происшествие случилось в 14:20 (MSK+1) в Сызрани на улице Львовской. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации полиции, 33-летняя женщина за рулем автомобиля Volvo S80 двигалась со стороны улицы Мира в направлении Красноуральской. Во время обгона у дома 37 в месте с ограниченной видимостью она выехала на встречную полосу и врезалась в машину ВАЗ- 2112 под управлением 37-летней женщины.

Медики осмотрели водителя отечественного автомобиля и рекомендовали ей амбулаторное лечение. Также амбулаторное лечение было назначено ее пассажирам, 14-летнему юноше, двухлетнему мальчику и полуторагодовалой девочке. Еще один пассажир этой же машины, девятилетний мальчик, был госпитализирован в отделение детской хирургии.

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопада, метели и сильного ветра. Закрыто движение транспорта на Обходе Тольятти и на ряде участков трассы М-5 «Урал».

Георгий Портнов