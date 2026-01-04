В Татарстане закупят противоопухолевый препарат на 39,6 млн рублей

В Татарстане на поставку лекарственных средств для лечения онкогематологических заболеваний выделят 39,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В медицинские учреждения республики поставят 219 упаковок противоопухолевого препарата «Брентуксимаб ведотин». Лекарственное средство применяется при лечении лимфомы Ходжкина, а также кожных лимфом. Стоимость одной упаковки составляет 180,7 тысяч руб.

Поставка будет осуществляться в течение 2026 года.

Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана».

Анна Кайдалова