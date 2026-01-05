В Татарстане на препараты для лечения лейкоза выделят 25,6 млн рублей

В Татарстане закупят лекарственные средства для лечения онкогематологических заболеваний. На эти цели выделят 25,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Препарат «Венетоклакс» предназначен для терапии хронического лимфоцитарного лейкоза, в том числе у пациентов, ранее проходивших лечение и имеющих неблагоприятные генетические мутации.

В медицинские учреждения республики поставят 66 упаковок препарата, стоимость одной составляет 387,52 тыс. руб. Поставка будет осуществляться в течение 2026 года.

Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана».

Анна Кайдалова