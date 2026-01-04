В Челябинске вывели дополнительную технику для вывоза крупногабаритных отходов

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на большей территории Челябинской области — ООО «Центр коммунального сервиса» усилит работу по вывозу крупногабаритного мусора, который копится рядом с контейнерными площадками и в специализированных бункерах. В региональном центре для этого дополнительно вывели 17 единиц спецтехники, сообщает министерство экологии Челябинской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мусоровозы для вывоза крупногабаритных отходов оснащены грейферным оборудованием. «Налажено взаимодействие с управляющими компаниями для обеспечения комплексной уборки территорий. После завершения погрузки отходов сотрудники УК проводят окончательную зачистку контейнерных площадок»,— сообщает ведомство.

По данным минэкологии региона, в Челябинске мусоровозы продолжают работать на всех маршрутах в штатном режиме. Ситуация с вывозом ТКО в праздничные дни во всех городах области остается под контролем министерства.