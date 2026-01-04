Директор прикамского предприятия возглавил комбинат «Уралхима» в Кирово-Чепецке

С 26 декабря 2025 года на должность директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в Кирово-Чепецке назначен Андрей Семенюк, сообщает пресс-служба объединенной химической компании. Ранее господин Семенюк в течение восьми лет руководил филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках.О назначении нового руководителя прикамского предприятия компания объявит дополнительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Новый руководитель филиала «КХЧК» Андрей Семенюк продолжит реализацию проектов по развитию технологических и бизнес-процессов, а также взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в регионе», - цитирует пресс-служба ОХК «Уралхим» руководителя компании Дмитрия Коняева.

Андрей Семенюк родился в 1976 году. В 1998 году окончил Московский государственный университет инженерной экологии по специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов». С 1998 по 2008 годы занимал ряд должностей в ОАО «Невинномысский азот», с 2008 по 2009 годы — заместитель генерального директора ООО «ХимПроект». С 2009 года — заместитель технического директора ОАО «ЗМУ КЧХК», с 2013 года по декабрь 2017 года — технический директор — главный инженер филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим». С декабря 2017 года по декабрь 2025 года — директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим».