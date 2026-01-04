В Институте археологии и этнографии СО РАН сменился руководитель

Антон Анойкин назначен и. о. директора новосибирского Института археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН. О кадровом решении сообщили в институте.

Господин Анойкин сменил на этом посту Андрея Кривошапкина, который руководил учреждением с 2019 года. «Шесть лет под руководством Андрея Иннокентьевича были яркими и насыщенными достижениями и победами»,— отмечается в сообщении ИАЭТ.

По данным сайта института, Антон Анойкин специализируется на палеолите Кавказа и Центральной Азии. С 1990 года участвовал во многих археологических экспедициях в России, Азербайджане, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Черногории и Монголии. Автор более 80 научных публикаций.

По данным «Ъ-Сибирь», господин Кривошапкин продолжит работу в институте в качестве главного научного сотрудника.

Валерий Лавский