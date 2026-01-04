Власти Прикамья не смогли оспорить отказ в передаче бывшего здания лицея в собственность региона

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу минимущества Пермского края на решение первой инстанции относительно здания на ул. Розалии Землячки, 11. Краевые власти просили суд обязать теруправление Росимущества передать объект в собственность региона. Ранее бывший учебный корпус лицея №3 был передан регионом в федеральное ведение для нужд пермского филиала Высшей школы экономики. В итоге учебное заведение отказалось от использования объекта. Обращения властей в Росимущество о передаче здания краю сначала рассмотрены не были, затем в их удовлетворении было отказано. Суд первой инстанции признал бездействие Росимущества по рассмотрению заявления незаконным, но отказал в требовании обязать ответчика принять решение о передаче объекта.

Фото: Юлия Духина

Мотивируя требования в апелляции, краевое министерство отметило, что здание фактически не используется федеральными учреждениями. При этом у Пермского края есть потребность в размещении там ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж». На это апелляция указала, что оснований для передачи объекта в региональную собственность нет,. Сам факт потребности Пермского края в площадях под образовательные учреждения не является причиной для отчуждения здания из федеральной собственности.