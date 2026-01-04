Под белы ручки

«Ъ-Сибирь» напоминает читателям о наиболее резонансных уголовных делах прошедшего года.

Пожалуй, самым громким арестом 2025 года можно считать задержание в июне мэра Красноярска Владислава Логинова.

Экс-мэр Красноярска Владислав Логинов

Фото: Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Фото: Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Следственный комитет России (СКР) обвиняет его в коррупции. По материалам дела, в 2018–2024 годах чиновник, последовательно занимая должности первого вице-мэра, а затем и градоначальника, получал от гендиректора коммерческой фирмы взятки деньгами и услугами в виде строительства бани на сумму свыше 180 млн руб.

Вознаграждение полагалось за обеспечение победы компании в конкурсах, которые муниципальное управление дорог проводило на выполнение ремонта городских магистралей.

Отметим, что это самая крупная взятка из тех, которую выявили в Сибирском федеральном округе в 2025 году.

Басманный райсуд Москвы заключил под стражу Владислава Логинова и арестовал его имущество на общую сумму около 20 млн руб. В сентябре 2025 года чиновник, который был избран мэром по итогам конкурсной процедуры в 2022 году сроком на пять лет, подал прошение об отставке.

В середине мая силовики задержали главу новосибирского минпромторга Андрея Гончарова и предъявили ему обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По ходатайству следствия его отправили в СИЗО и отстранили от должности, которую он занимал с 2019 года. В одно время с министром были арестованы топ-менеджеры компании «Росэкспресс» Дмитрий Каледа и Дмитрий Смирнов. Им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег (ст. 174.1 УК РФ). По информации силовиков, в период с мая 2023-го по январь 2024 года министр сократил в документах количество товаров, закупаемых по госконтрактам для нужд СВО, и незаконно, по версии следствия, перечислил фирме-поставщику ООО «Росэкспресс» 95 млн руб.

В судебном заседании по избранию меры пресечения Андрей Гончаров назвал выдвинутые против него обвинения надуманными и заявил, что будет бороться за свое доброе имя и репутацию министерства.

В августе в центре коррупционного скандала оказалось руководство Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ. Главу клиники Александра Чернявского и его зама Артема Пухальского, курировавшего вопросы экономики и финансов, задержали.

Экс-глава клиники Мешалкина Александр Чернявский

Фото: Новосибирск

Фото: Новосибирск

Топ-менеджеров заподозрили в получении взяток от руководителей коммерческих фирм за заключение госконтрактов на поставку медоборудования. Сумма взяток пока не называется, речь, по информации источников, идет о десятках миллионов рублей. В кабинетах и жилище фигурантов следователи провели обыски, в ходе которых были изъяты крупная сумма в рублях и валюте, коллекция часов. Медиков доставили под конвоем в Москву, где и расследуется это дело. В октябре в клинике сменился гендиректор.

В ноябре в СИЗО Барнаула водворили депутата алтайского краевого заксобрания от КПРФ Людмилу Клюшникову.

Депутат Алтайского краевого заксобрания Людмила Клюшникова

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание

Следствие считает, что она фиктивно трудоустроила в региональный парламент своим помощником Светлану Кербер, которую также отправили за решетку.

Предполагаемый ущерб следствие оценивает более чем в 3 млн руб.

Депутат Госдумы РФ от региона Мария Прусакова попросила главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина взять дело ее однопартийцев на личный контроль. 26 декабря коммунисткам смягчили меру пресечения и на время следствия отпустили под подписку о невыезде.

Минувший год был богат на громкие судебные процессы над некогда высокопоставленными чиновниками. В Красноярске к 3,5 годам колонии общего режима приговорили бывшего председателя правительства края, 61-летнего Юрия Лапшина, который обвинялся в превышении полномочий.

Бывший премьер-министр Красноярского края Юрий Лапшин

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019 году глава регионального кабмина дал незаконное указание министру транспорта края подписать акты приемки не до конца выполненных работ по корректировке проекта местного метрополитена. В результате подрядчику необоснованно были перечислены более 742 млн руб.

По обвинению в коррупции был осужден бывший вице-премьер Омской области — министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.

Бывший вице-премьер Омской области Владимир Куприянов

Фото: Министерство труда и социального развития Омской области

Фото: Министерство труда и социального развития Омской области

В материалах следствия указывается, что чиновник получил взятки на 650 тыс. руб. от директора подведомственного интерната, взамен обеспечив руководителю соцучреждения беспрепятственное прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности.

Бывшего вице-премьера приговорили к семи годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 13 млн руб.

Вину он не признал, заявив, что всегда работал для людей.

В Новосибирске завершился суд над бывшим министром ЖКХ и энергетики региона Денисом Архиповым.

Экс-министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие считает, что чиновник неправомерно отказался от требования уплаты банковской гарантии, выданной компании «Экология-Новосибирск» для работы в качестве мусорного регоператора, в результате региональный бюджет не досчитался 220 млн руб. Кроме того, в материалах следствия указывается, что в июле 2018 года, не имея на то полномочий, чиновник подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных средств.

Зная, что фирма проиграла в конкурсе на присвоение статуса регоператора и не может вести деятельность, для которой была создана, он тем не менее выделил ей 10 млн руб.

За превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) Центральный райсуд дал экс-чиновнику один год лишения свободы и освободил от наказания в связи с истечением сроков давности. По статье УК о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) Денису Архипову назначили полтора года колонии — срок, который он уже отсидел в СИЗО и под домашним арестом, пока шло следствие и суд. Защита экс-министра добивается отмены приговора и решения Новосибирского облсуда, который оставил без изменения назначенное экс-чиновнику наказание.

