Попавших в ДТП в Тульской области туристов отправили автобусом в Вологду

27 туристов, попавших в аварию в Тульской области, отправили Вологду на резервном автобусе. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Авария произошла вечером 3 января. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал на обочину и опрокинулся.

По данным Минздрава Тульской области, в результате ДТП пострадали 14 человек. Из 13 госпитализированных пострадавших девять уже получили амбулаторную помощь и выписаны. Четыре человека остаются в больницах Тулы в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.