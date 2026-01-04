Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» подмешивал другим исполнителям наркотик

Один из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Шамсидин Фаридуни подмешивал наркотическое вещество троим другим участникам нападения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом процесса в 2-м Западном окружном военном суде.

По словам собеседника агентства, Фаридуни был единственным, у кого в крови не обнаружили наркотиков. Правоохранительные органы считают Фаридуни «самым жестоким и хитрым» исполнителем теракта, добавил источник.

Шамсидина Фаридуни задержали вместе с остальными исполнителями теракта на следующий день — 23 марта. По информации «Sputnik-Таджикистан», он был связан с таджикскими экстремистскими организациями из Турции. По словам источника, подготовку для совершения теракта мужчина прошел в Стамбуле.На допросе Фаридуни заявил, что задание расстрелять людей в «Крокусе» за 500 тыс. руб. он получил от «помощника проповедника», на чей урок зарегистрировался,